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В Госдуме предложили передать охрану учебных заведений Росгвардии

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил передать Росгвардии функции по охране учебных учреждений из-за «неоднократных случаев перестрелок». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию письма с инициативой, которое депутат отправил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В документе отмечается, что у сотрудников Росгвардии уровень подготовки и профессионализма «гораздо выше», чем у частных охранных предприятий, которые выполняют функции охраны сейчас. Часто у сотрудников ЧОП не хватает необходимых навыков, утверждает депутат.

Власов отметил, что уже предлагал передать функции охраны Росгвардии после случаев стрельбы в Ивантеевке и Перми. По его мнению, стрельба в школе в Благовещенске 14 ноября подтверждает актуальность проблемы. Ключевым требованием родителей является профессионализм охраны учебных заведений, указал он. Контракты с ЧОП, заключенные по принципу дешевизны, не способны обеспечить необходимый уровень безопасности, заключил он.

Власов направил предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Кроме того, он предложил создать специальную межведомственную рабочую группу по совершенствованию мер по охране образовательных учреждений и выразил готовность войти в нее.

Общество
Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

Стрельба в строительном колледже Благовещенска произошла утром 14 ноября. Студент прошел в корпус с оружием и открыл огонь по учащимся. В результате стрельбы один человек умер, еще пятеро пострадали. Сам нападавший покончил с собой.

СК возбудил три уголовных дела — об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК), о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) и о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (по ч. 3 ст. 238 УК).

Гендиректора охранявшего колледж ЧОП «Сириус-А» задержали. По информации следствия, он допустил к работе охранником мужчину, у которого не было необходимого разрешения. Пропустившего в колледж стрелка охранника также задержали.

Теги: Росгвардия, охрана, Госдума, школа
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