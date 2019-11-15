В Госдуме предложили передать охрану учебных заведений Росгвардии

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил передать Росгвардии функции по охране учебных учреждений из-за «неоднократных случаев перестрелок». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию письма с инициативой, которое депутат отправил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В документе отмечается, что у сотрудников Росгвардии уровень подготовки и профессионализма «гораздо выше», чем у частных охранных предприятий, которые выполняют функции охраны сейчас. Часто у сотрудников ЧОП не хватает необходимых навыков, утверждает депутат.

Власов отметил, что уже предлагал передать функции охраны Росгвардии после случаев стрельбы в Ивантеевке и Перми. По его мнению, стрельба в школе в Благовещенске 14 ноября подтверждает актуальность проблемы. Ключевым требованием родителей является профессионализм охраны учебных заведений, указал он. Контракты с ЧОП, заключенные по принципу дешевизны, не способны обеспечить необходимый уровень безопасности, заключил он.

Власов направил предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Кроме того, он предложил создать специальную межведомственную рабочую группу по совершенствованию мер по охране образовательных учреждений и выразил готовность войти в нее.