Под Владивостоком поезд врезался в микрогрузовик

Два человека пострадали из-за аварии с электричкой и микрогрузовиком на переезде во Владивостоке, сообщает управление МЧС по Приморскому краю.

Согласно данным ведомства, сообщение о ДТП на станции Угольная поступило в 10:21 (03:21 мск). Микрогрузовик столкнулся с электричкой, которая следовала по маршруту Владивосток — Кневичи. Сотрудники МЧС оперативно убрали автомобиль с путей. Поезда идут в штатном режиме, отмечается в сообщении.

Из-за столкновения пострадали два человека, их передали врачам скорой помощи. Об их состоянии не сообщается.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

В начале октября легковой автомобиль столкнулся с поездом в Красноярском крае. По информации полиции, водитель машины выехал на пути на красный свет и врезался в грузовой поезд. Из-за полученных травм он скончался.