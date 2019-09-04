В Ленинградской области поезд столкнулся с легковым автомобилем

В Киришском районе Ленинградской области машина столкнулась с пассажирским поездом на железнодорожном переезде. Водитель и пассажир автомобиля погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Еще один пассажир автомобиля пострадал, его состояние оценивается как состояние средней тяжести.

В полиции пояснили, что ДТП произошло в 15:45 на регулируемом переезде без шлагбаума в районе поселка Глажево. Водитель Ford EcoSport, по данным пресс-службы, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом № 225 сообщением Мурманск — Адлер.

По данным «РИА Новости», ДТП произошло на перегоне Теребочево — Глажево Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги. Агентство отмечает, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим и избежать столкновения не удалось.

По факту ДТП начали проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.