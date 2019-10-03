Автомобиль столкнулся с поездом в Красноярском крае

В Красноярском крае в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погиб один человек. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

По данным полиции, авария произошла в ночь на 3 октября на железнодорожном переезде в поселке Новохайский Богучанского района. Водитель Mitsubishi выехал на запрещающий движение сигнал светофора и столкнулся с железнодорожным составом из 11 грузовых вагонов. Отмечается, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Согласно сообщению, при столкновении 56-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и по пути в медицинское учреждение скончался.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Следователи начали проверку, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.