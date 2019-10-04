В Красноярском крае локомотив врезался в грузовик

В Красноярском крае локомотив врезался в грузовик

В Курагинском районе на юге Красноярского края локомотив столкнулся с грузовиком. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Водителя с различными травмами доставили в Курагинскую районную больницу, машинисты не пострадали. Авария произошла около 23:00 по местному времени (19:00 мск) на железнодорожном переезде ст. Щетинкино перегона Сисим-Джебь, куда водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает Sibnovosti, в результате происшествия сошла одна тележка локомотива, был нарушен габарит пути. Пассажирский поезд Абакан — Красноярск задержали на полтора часа.

Позже в МВД сообщили, что движение поездов на данном участке возобновили. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства случившегося.