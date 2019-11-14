В Минобороны заявили о создании новой базы в Сирии

В Минобороны заявили о создании новой базы в Сирии

Российские вертолеты будут базироваться в городе, где до октября находилась американская база

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные сообщили о создании авиационной комендатуры в городе Камышлы, который находится на территории, контролируемой курдскими «Сирийскими демократическими силами» (YPG). Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ее начальника Тимура Ходжаева, задачей комендатуры станет размещение и работа в этом районе группы транспортно-боевых вертолетов, которые участвуют в патрулировании границы с Турцией.

Указывается, что с помощью новой базы, на которой будет установлена в том числе и система ПВО, военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит не только с Турцией, но и с Ираком.

В сообщении Минобороны указывается, что вертолеты вылетают по патрульным маршрутам каждый день на протяжении всей последней недели.

До октября этого года в Камышлы базировались американские военнослужащие, оказывавшие помощь курдам в боях против «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Они покинули эту территорию после начала турецкой военной операции «Источник мира» против отрядов YPG и соглашения, которое курды достигли с сирийской правительственной армией при посредничестве Москвы.

Российская военная полиция участвует в патрулировании территории в северо-восточной Сирии в том числе и в соответствии с меморандумом, который Москва и Анкара заключили 22 октября.