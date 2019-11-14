Российские вертолеты перебросили на новую базу на севере Сирии

Группу российских вертолетов перебазировали с Хмеймима на аэродром в городе Камышлы в сирийском Курдистане. Об этом сообщает телеканал «Звезда», опубликовавший видео переброски вертолетов. О том, что вертолеты уже прибыли в Камышлы, сообщает также «Интерфакс» со ссылкой на начальника авиационной комендатуры в этом городе Тимура Ходжаева.

«Это первая группа боевых вертолетов российских ВКС на севере Сирии. Готовятся к посадке», — говорит на записи корреспондент «Звезды». Место посадки оцепили военные полицейские, с земли вертолеты прикрывает система ПВО «Панцирь».

Вертолеты летели в аэропорт Камышлы около пяти часов, отмечает «Звезда». Они будут обеспечивать прикрытие российской военной полиции, которая патрулирует приграничные к Турции территории в рамках российско-турецкого меморандума.

Ранее в Минобороны сообщили о создании авиационной комендатуры в городе Камышлы. В сообщении ведомства указывалось, что с помощью новой базы военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит с Турцией и Ираком.