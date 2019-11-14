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Российские вертолеты перебросили на новую базу на севере Сирии

Группу российских вертолетов перебазировали с Хмеймима на аэродром в городе Камышлы в сирийском Курдистане. Об этом сообщает телеканал «Звезда», опубликовавший видео переброски вертолетов. О том, что вертолеты уже прибыли в Камышлы, сообщает также «Интерфакс» со ссылкой на начальника авиационной комендатуры в этом городе Тимура Ходжаева.

«Это первая группа боевых вертолетов российских ВКС на севере Сирии. Готовятся к посадке», — говорит на записи корреспондент «Звезды». Место посадки оцепили военные полицейские, с земли вертолеты прикрывает система ПВО «Панцирь».

Вертолеты летели в аэропорт Камышлы около пяти часов, отмечает «Звезда». Они будут обеспечивать прикрытие российской военной полиции, которая патрулирует приграничные к Турции территории в рамках российско-турецкого меморандума.

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В Минобороны заявили о создании новой базы в Сирии

Ранее в Минобороны сообщили о создании авиационной комендатуры в городе Камышлы. В сообщении ведомства указывалось, что с помощью новой базы военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит с Турцией и Ираком.

До октября в Камышлы находилась база США. Американские военные покинули ее после начала турецкой военной операции «Источник мира» против курдских вооруженных группировок и соглашения, достигнутого курдами с сирийской правительственной армией при посредничестве Москвы.

Российская военная полиция занимается патрулированием территории на северо-востоке Сирии в соответствии с меморандумом, который лидеры Турции и России подписали 22 октября.

Теги: Сирия, военная база, Хмеймим
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