СМИ узнали о планах производителей отказаться от хлопьев золота в водке

Техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который вступит в силу в 2021 году, не предусматривает наличия в водке искусственных ароматизаторов и сусального золота. Однако производители попросили Минфин снять эти ограничения, сообщают «Известия».

Издание со ссылкой на замечания рабочей группы пишет, что производители крепкого алкоголя предложили внести изменения в определение водки в техрегламенте «О безопасности алкогольной продукции». Согласно ему, водкой является спиртной напиток крепостью от 37,5% до 56%, который произвели на основе ректификованного этилового спирта и воды с помощью обработки и фильтрации.

При этом в документе не предусмотрены элементы декора, но по российскому ГОСТу производители могут использовать золотые и серебряные хлопья, марки, монеты и другие предметы массой не более 3 г. Помимо этого, согласно техрегламенту, изготовители будут обязаны использовать только растительное сырье. Производители считают, что из-за этого они не смогут добавлять в водку ароматизаторы. После вступления техрегламента ЕАЭС в силу он станет приоритетным перед российским законодательством.

Представители рабочей группы рассказали изданию, что инициативу изменения документа обсуждали в Минфине. В пресс-службе министерства «Известиям» уточнили, что темой переговоров были возможность и целесообразность изменения техрегламента, но конкретные предложения от производителей не поступали.