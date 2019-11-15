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СМИ узнали о планах производителей отказаться от хлопьев золота в водке

Техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который вступит в силу в 2021 году, не предусматривает наличия в водке искусственных ароматизаторов и сусального золота. Однако производители попросили Минфин снять эти ограничения, сообщают «Известия».

Издание со ссылкой на замечания рабочей группы пишет, что производители крепкого алкоголя предложили внести изменения в определение водки в техрегламенте «О безопасности алкогольной продукции». Согласно ему, водкой является спиртной напиток крепостью от 37,5% до 56%, который произвели на основе ректификованного этилового спирта и воды с помощью обработки и фильтрации.

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При этом в документе не предусмотрены элементы декора, но по российскому ГОСТу производители могут использовать золотые и серебряные хлопья, марки, монеты и другие предметы массой не более 3 г. Помимо этого, согласно техрегламенту, изготовители будут обязаны использовать только растительное сырье. Производители считают, что из-за этого они не смогут добавлять в водку ароматизаторы. После вступления техрегламента ЕАЭС в силу он станет приоритетным перед российским законодательством.

Представители рабочей группы рассказали изданию, что инициативу изменения документа обсуждали в Минфине. В пресс-службе министерства «Известиям» уточнили, что темой переговоров были возможность и целесообразность изменения техрегламента, но конкретные предложения от производителей не поступали.

Техрегламент приняли в декабре 2018 года. Он вступит в силу 10 января 2021 года.

В начале декабря прошлого года «Ведомости» узнали, что из-за техрегламента ЕАЭС в России могут поменяться требования к качеству пива. При его изготовлении можно будет использовать больше сахара и меньше солода.

Теги: водка, производство, ЕАЭС, техрегламент
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СМИ узнали о возможном изменении качества и вкуса пива в России
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Заводчиков могут обязать указывать на этикетке способ производства водки
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