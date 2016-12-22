СМИ узнали о возможном изменении качества и вкуса пива в России

Новые требования содержатся в проекте техрегламента безопасности алкогольной продукции Евразийского экономического союза, куда входит и Россия. Если проект будет одобрен, в пиво разрешат класть меньше солода и больше сахара

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России могут измениться требования к качеству пива, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) безопасности алкогольной продукции.

По данным издания, проект регламента уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В среду, 5 декабря, документ будет рассмотрен советом комиссии, рассказал в беседе с изданием представитель ЕЭК. Два собеседника газеты, знакомые с обсуждениями документа, с высокой долей вероятности допускают, что в таком виде регламент и будет принят.

Согласно действующему российскому законодательству о регулировании алкогольного рынка, разрешается заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, по новому техрегламенту — 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов, согласно документу, увеличивается с 2 до 5%.

В случае, если документ будет одобрен, новые требования станут обязательными для всех стран-членов ЕАЭС (Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и России).

Представитель российского Минфина (ведомство отвечает за разработку нового регламента со стороны России) сообщил в беседе с «Ведомостями», что министерство дало замечание пункту документа, касающегося пива. Однако в чем заключается замечание, представитель ведомства не уточнил. Другой собеседник издания, знакомый с позицией Минфина, сообщил, что министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это.

В конце августа этого года Роскачество​ предлагало изменить ГОСТ на пиво, дополнив его методикой, которая, по мнению организации, позволит идентифицировать пиво по содержанию солода и исключить таким образом подмену пивным напитком.

Согласно российскому закону № 171 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» пивом может считаться только напиток, в котором содержится не менее 80% солода. Доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, сахаросодержащих продуктов — 2% массы заменяемого пивоваренного солода. По закону алкоголь в России должен соответствовать требованиям госстандарта. К ним относится ГОСТ (31711-2012 «Пиво. Общие технические условия») и ТУ (технические условия).

Как изменится российское законодательство в случае, если техрегламент будет принят, представитель Минфина не ответил. Нормы ЕАЭС преобладают над нормами, действующими в странах — членах ЕАЭС, добавляет издание.