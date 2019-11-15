СМИ узнали об обращении Коломойского к работавшему на Трампа адвокату

Адвокат Марк Касовиц, на протяжении нескольких лет неоднократно работавший с президентом США Дональдом Трампом, будет представлять в суде интересы украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы суда.

По данным агентства, адвокат будет защищать Коломойского по гражданскому иску, в котором бизнесмена обвиняют в выводе нескольких миллиардов долларов из Приватбанка, одним из бывших совладельцев которого являлся олигарх (владел 41,6%). По версии обвинения, на эти средства Коломойский приобрел в США несколько готовых бизнесов и офисных зданий. Иск рассматривается в Канцелярском суде американского штата Делавэр.

В 2016 году украинское правительство приняло решение национализировать Приватбанк. В кабмине отмечали, что причиной такого шага стала рекомендация Совета национальной безопасности и обороны страны для «стабилизации финансовой системы». Нацбанк Украины (НБУ) заявлял, что в балансе Приватбанка была обнаружена дыра в размере более $5 млрд. По словам Коломойского, организация стала жертвой «произвола» со стороны НБУ.

В апреле текущего года суд в Киеве постановил, что приватизация Приватбанка была проведена с нарушениями законодательства. Позже суд вновь поддержал бывших акционеров банка. В конце мая этого года Приватбанк подал на Коломойского в американский суд, обвинив олигарха в выводе значительных средств через офшоры.