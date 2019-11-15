ВВС Израиля возобновили авиаудары по сектору Газа

Израильские военные возобновили авиаудары по территории сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

В сообщении отмечается, что целью авиаударов ВВС страны являются объекты радикальной палестинской группировки «Исламский джихад». Как сообщили израильские военные, атаки являются ответом на ракетные пуски, произведенные с территории сектора Газа.

Ранее сектор Газа заявил о десяти погибших в результате авиаудара ВВС Израиля. Накануне The Times of Israel сообщал, что за день сектор Газа выпустил 190 ракет по территории Израиля, авиаудары продолжались около шести часов. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам «Исламского джихада», израильские военные заявили о ликвидации в секторе Газа командира исламистской группировки Бахи Абу аль-Ата.

В начале ноября ракетный удар по Израилю произвели боевики движения ХАМАС, запустившие с территории сектора Газа десять ракет. Восемь из них были перехвачены системой ПВО Израиля «Железный купол». Позже израильские ВВС провели ответные бомбардировки.