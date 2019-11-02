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ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа

Израильские истребители начали наносить ответные удары по территории сектора Газа, откуда ранее было выпущено десять ракет. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

Отмечается, что система ПВО «Железный купол» перехватила восемь из десяти ракет. Одна из них попала в жилой дом. Фото разрушенного здания опубликовано в социальной сети израильской армии.

Боевики ХАМАС на территории сектора Газа и Израиль регулярно обмениваются ракетными ударами. В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.

Теги: Израиль, сектор Газа, обстрел
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