ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа

Израильские истребители начали наносить ответные удары по территории сектора Газа, откуда ранее было выпущено десять ракет. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

Отмечается, что система ПВО «Железный купол» перехватила восемь из десяти ракет. Одна из них попала в жилой дом. Фото разрушенного здания опубликовано в социальной сети израильской армии.

Боевики ХАМАС на территории сектора Газа и Израиль регулярно обмениваются ракетными ударами. В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.