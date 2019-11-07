Пентагон назвал получателя доходов от добытой в Сирии нефти

В американском военном ведомстве утверждают, что деньги идут не в США, а сирийским курдам. Ранее в российском МИДе и Минобороны заявляли обратное

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Официальный представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман заявил, что доходы от нефти с месторождений в северо-восточной Сирии получают не сами Соединенные Штаты, а курдские «Сирийские демократические силы». При этом он отметил, что оставшиеся в стране американские военнослужащие будут защищать месторождения от любых сил, которые будут им угрожать, сообщает агентство Reuters.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявлял, что военнослужащие, которые покинули районы в северной Сирии после начала турецкой военной операции против курдов, останутся в стране и будут защищать нефтяные объекты от возможных нападений со стороны боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).

Президент США Дональд Трамп 2 ноября заявил, что его не интересует патрулирование сирийско-турецкой границы. «Пусть другие этим занимаются. Мне нравится нефть. Нам нужно сохранить контроль над нефтью», — заявил глава государства.

Позже турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что американцы начали строительство новых военных баз возле нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. Туда были переброшены около 300 военнослужащих, бронетехника и тяжелое вооружение. В МИД России присутствие американцев в этом районе назвали противоречащим международному праву и неприемлемым.

На прошлой неделе официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из северо-восточных районов Сирии. По ее словам, под предлогом борьбы с террористами американцы контрабандно вывозят из страны нефть на сумму более $30 млн в месяц.

Со схожим заявлением ранее выступило и Министерство обороны России. Там заявили, что доходы от продажи сирийской нефти поступают на счета американских спецслужб и частных военных компаний.