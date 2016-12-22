«Союзмультфильм» показал новую серию «Простоквашино»

Мультипликационная студия «Союзмультфильм» в соцсетях​ опубликовала первую серию продолжения сериала «Возвращение в Простоквашино». Сообщение об этом выложено на странице студии во «ВКонтакте».

Также мультфильм опубликован в «Одноклассниках» и на сервисе «Кино на Mail.ru».

О том, что «Союзмультфильм» намерен снять новые серии советского мультфильма, стало известно в июле 2017 года.

Новые серии мультфильма посвятили скончавшемуся в марте 2018 года актеру Олегу Табакову, озвучивавшему кота Матроскина в советской версии. В новом варианте озвучкой персонажа занялся сын актера Антон Табаков. Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев.

В связи с выходом мультсериала писатель Эдуард Успенский, написавший книги и сценарии для классических мультфильмов про «Простоквашино», заявил, что может подать в суд на «Союзмультфильм», так как новые серии созданы без его разрешения. Он возмутился также тем, что в сериале появились новые герои. Так, в новых сериях у Дяди Федора появится сестра Вера Павловна.