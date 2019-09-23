«Союзмультфильм» анонсировал серию «Простоквашино» с возлюбленной Печкина

Фото: Союзмультфильм

Выход новой серии «Простоквашино», в которой появится возлюбленная почтальона Печкина, запланирован на 24 сентября. Об этом РБК сообщил представитель «Союзмультфильма».

Героиню мультфильма, с которой у Печкина завяжутся романтические отношения, зовут Маргарита Егоровна. Озвучит ее народная артистка России Татьяна Васильева.

«Это блондинка средних лет совсем не похожая на добрую няню, это очень волевая дама, как говорят, «с характером». Она приедет в деревню по просьбе мамы и папы присматривать за сестрой дяди Федора — Верой Павловной» — рассказали в киностудии.

На создание этого необычного образа режиссеров вдохновила героиня Тетя Тамара — строгий полковник в отставке из сказки Эдуарда Успенского «Тетя Дяди Федора». В «Союзмультфильме» пояснили, что Маргарита Егоровна «такая же своенравная и властная», «предпочитает делать все по-своему» и поэтому противостоит идиллии жителей деревни. Эти черты, по словам создателей, и привлекли почтальона Печкина, который имеет схожий с героиней характер.

Первый эпизод продолжения сериала «Возвращение в Простоквашино» вышел в апреле 2018 года. О его производстве стало известно в июле 2017 года. Новые серии мультфильма посвятили скончавшемуся в марте 2018 года актеру Олегу Табакову, озвучивавшему кота Матроскина в советской версии. В новой версии «Простоквашино» появилась сестра главного героя Дяди Федора — Вера Павловна.