Адвоката обвиняемого в убийстве аспирантки оплатили коллеги Соколова

Защиту в суде бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки, оплатили коллеги из военно-исторического общества. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Почуев.

По словам представителя Соколова, у подсудимого нет собственных средств для покрытия адвокатских услуг, на «скромный» гонорар собирают деньги знакомые экс-доцента из реконструкторского движения. «Жертвуют посильные деньги на его нужды», — отметил адвокат.

11 ноября суд арестовал бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова по обвинению в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко. Накануне 9 ноября он был задержан при попытке утопить части тела жертвы в реке Мойке. На допросе историк сознался, что застрелил Ещенко в своей квартире, где они вместе проживали, а потом расчленил тело, чтобы скрыть улики.

13 ноября доцента уволили из Санкт-Петербургского государственного университета «за аморальный поступок». Упоминание об историке также удалили с сайта Российского военно-исторического общества.

