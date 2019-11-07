Оператор назвал дату старта продаж билетов на поезда в Крым

С завтрашнего дня можно будет приобрести билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Первые железнодорожные билеты из материковой части России в Крым поступят в продажу 8 ноября. Об этом говорится в сообщении перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), поступившем в РБК. Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика.

Выполнять пассажирские перевозки будут поезда дальнего следования «Таврия». Пока предусмотрены два маршрута. С Казанского вокзала Москвы с 24 декабря будут курсировать двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, которые за 33 часа довезут пассажиров до Симферополя. С Московского вокзала Санкт-Петербурга с 23 декабря будут ходить одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов. Их конечной точкой станет Севастополь, куда поезд должен добраться за 43 с половиной часа.

Поезда в Крым поедут после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Предполагается, что это произойдет в декабре.

ГСЭ — владелец первого в России частного поезда. Как ранее сообщали в Минтрансе, эта компания сама обратилась в ведомство с предложением организовать поездки в Крым.

По данным СПАРК, в августе компания зарегистрировала несколько доменов под названием poezdtavria.ru и «поездавкрым.рф», но сейчас их статус не активен. На официальном сайте компании пока нет информации о покупке билетов в Крым и новых маршрутах.