Как будут выглядеть вагоны пассажирских поездов в Крым. Фоторепортаж

Вагоны СВ будут курсировать в составе двухэтажных поездов по маршруту Москва — Симферополь
Вагоны СВ оборудованы душем и биотуалетами. Стоимость билета в таком вагоне составит почти 10 тыс. руб. В нее входят комплект постельного белья, полотенце и горячее питание
Купейные вагоны есть в составе поездов Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Севастополь
Стоимость купейного билета из Москвы в Симферополь составит 2,9 тыс. руб. Из Санкт-Петербурга — 3,9 тыс. руб.
Штабной вагон оборудован местами для лиц с ограниченными возможностями
В таких вагонах также есть дополнительные места для багажа и разрешен провоз мелких домашних животных
Плацкартные вагоны курсируют только в поездах из Санкт-Петербурга в Севастополь
Билет в плацкартный вагон обойдется в 3,5 тыс. руб.