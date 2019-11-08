Как будут выглядеть вагоны пассажирских поездов в Крым. Фоторепортаж

Как будут выглядеть вагоны пассажирских поездов в Крым. Фоторепортаж

В декабре из Санкт-Петербурга и Москвы отправятся первые поезда в Крым. Железнодорожное сообщение было прервано в 2014 году. Как будут выглядеть вагоны — в фоторепортаже РБК