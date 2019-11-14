Занятия в колледже Благовещенска возобновят 15 ноября

Строительный колледж Благовещенска, где студент открыл стрельбу утром 14 ноября, возобновит работу в пятницу, сообщили РБК в пресс-службе минобрнауки Амурской области.
«С завтрашнего дня колледж начнет работать в штатном режиме», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что в учебном заведении начнут работу специалисты, которые будут оказывать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь студентам и педагогам.
Стрельба в колледже Благовещенска произошла утром 14 ноября. Один из студентов пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем, зашел в аудиторию и открыл стрельбу по сверстникам. После этого он покончил жизнь самоубийством. От полученных травм на месте скончался один студент, три человека пострадали.