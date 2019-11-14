Занятия в колледже Благовещенска возобновят 15 ноября

Позднее друзья одного из них сообщили РБК на условиях анонимности, что в больнице умер еще один студент, однако Минздрав эти данные не подтверждает.

Следователи возбудили дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Для содействия в расследовании в Благовещенск прилетели специалисты Главного управления криминалистики СК. Они проверят систему охраны и действия руководителей колледжа.

По данным СК, в корпусе учебного заведения отсутствовал металлодетектор. В министерстве образования и науки Амурской области утверждают, что система охраны находилась в исправном состоянии. Позднее в ведомстве отметили, что в колледже была подключенная к системе охраны тревожная кнопка, но во время стрельбы ее не использовали.

В Минпросвещения РБК сообщили, что у стрелявшего студента ранее не замечали асоциального или конфликтного поведения.