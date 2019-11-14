Власти сообщили о неиспользованной тревожной кнопке в Благовещенске

В строительном колледже Благовещенска, где утром 14 ноября произошла стрельба, была тревожная кнопка, которой не воспользовались, сообщили РБК в пресс-службе минобрнауки Амурской области.

«Тревожная кнопка там была. Насколько я знаю, ей не воспользовались. Вызвали по телефону специалистов. Колледж подключен [к системе охраны]», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на базе областного Института развития и образования создали службу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Ее специалисты начнут работу в колледже.

Студент открыл стрельбу по учащимся в колледже Благовещенска утром 14 ноября. От полученных ранений один из них погиб на месте, еще один, по словам его друзей, умер позднее в больнице, двое пострадали. Нападавший покончил жизнь самоубийством. Смерь второго учащегося в больнице Минздрав пока не подтвердил.