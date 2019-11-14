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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Власти сообщили о неиспользованной тревожной кнопке в Благовещенске

В строительном колледже Благовещенска, где утром 14 ноября произошла стрельба, была тревожная кнопка, которой не воспользовались, сообщили РБК в пресс-службе минобрнауки Амурской области.

«Тревожная кнопка там была. Насколько я знаю, ей не воспользовались. Вызвали по телефону специалистов. Колледж подключен [к системе охраны]», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на базе областного Института развития и образования создали службу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Ее специалисты начнут работу в колледже.

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СК не обнаружил металлодетектор в колледже в Благовещенске

Студент открыл стрельбу по учащимся в колледже Благовещенска утром 14 ноября. От полученных ранений один из них погиб на месте, еще один, по словам его друзей, умер позднее в больнице, двое пострадали. Нападавший покончил жизнь самоубийством. Смерь второго учащегося в больнице Минздрав пока не подтвердил.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Для оказания помощи в расследовании в Благовещенск отправились специалисты Главного управления криминалистики СК.

В министерстве образования и науки Амурской области утверждают, что система охраны колледжа была в исправном состоянии и жалоб на нее не поступало. По данным СК, в здании не был установлен металлодетектор. Это обстоятельство проверят отдельно, сообщил глава регионального управления СК Станислав Белянский.

В Минпросвещения РБК сообщили, что стрелявший студент ранее не был замечен в конфликтах или асоциальном поведении.

Теги: колледж, Благовещенск, стрельба, студент
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