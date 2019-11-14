В Крыму ответили на заявление Киева о запуске поездов на полуостров

В Крыму ответили на заявление Киева о запуске поездов на полуостров

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель усомнился в возможности Киева отреагировать на запуск поездов на полуостров. Об этом он сообщил RT.

«Естественно, подобные заявления не имеют никаких последствий», — отметил он. Гемпель добавил, что Крымский мост построен правомерно, а Киев «вбрасывает очередную грязную ложь», которую крымчане «просто не воспринимают».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал обещания Киева «заезженной фразой» и отметил, что Украина уже неспособна как-либо повлиять на развитие полуострова.

Зампредстедателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также отметил, что Крымский мост не наносит никакого вреда экологии.