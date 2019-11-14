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Политика ,  
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В Крыму ответили на заявление Киева о запуске поездов на полуостров

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель усомнился в возможности Киева отреагировать на запуск поездов на полуостров. Об этом он сообщил RT.

«Естественно, подобные заявления не имеют никаких последствий», — отметил он. Гемпель добавил, что Крымский мост построен правомерно, а Киев «вбрасывает очередную грязную ложь», которую крымчане «просто не воспринимают».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал обещания Киева «заезженной фразой» и отметил, что Украина уже неспособна как-либо повлиять на развитие полуострова.

Зампредстедателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также отметил, что Крымский мост не наносит никакого вреда экологии.

Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга заявил, что Киев намерен отреагировать на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста. Он также отметил, что пересечение границы не через официальные КПП на территории Херсонской области нарушает Уголовный кодекс Украины. Какие именно меры будут предприняты, Кориневич не уточнил.

Продажи билетов в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга стартовали 8 ноября. Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а из Москвы в Симферополь — 24 декабря. По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, прямые поезда между Севастополем и Москвой будут запущены весной 2020 года.

Теги: Крым, поезда, Киев
Материалы по теме
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Политика
В Крыму назвали сроки запуска прямого поезда из Севастополя в Москву
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