В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста. Об этом во время брифинга заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает», — сказал он. Кориневич не уточнил, какие именно меры предпримет украинская сторона.

Он также напомнил, что пересечение границы не через официальные КПП на территории Херсонской области нарушает Уголовный кодекс страны.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что прямые поезда между Севастополем и Москвой запустят весной 2020 года.

Продажи билетов в Крым стартовали 8 ноября. С декабря текущего года именные поезда дальнего следования «Таврия» будут следовать из Санкт-Петербурга в Севастополь, а также из Москвы в Симферополь. Первый поезд из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря, поездка продлится 43 часа. В Симферополь из Москвы первый поезд отправится 24 декабря, время в пути составит 33 часа.