Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 64,2 (+0,35) Quote, 12:12
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 70,67 (+0,25) Quote, 12:12
Защита доцента СПбГУ не исключила мистику в деле об убийстве аспирантки Общество, 18:15 Силуанов объяснил докапитализацию ВЭБа выплатой внешнего долга Экономика, 18:07 Обвиняемого в убийстве доцента уволили из СПбГУ за аморальный поступок Общество, 18:00 Почему Bitcoin может повторить опыт Microsoft и Amazon Крипто, 17:59 Скачать немедленно: как создать полезное мобильное приложение для ТЦ Pro, 17:51 В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту Политика, 17:49 Культурная индустрия 4.0: как прошел паблик-ток «РБК Стиль» Стиль, 17:46 Ковальчук вне состава «Лос-Анджелеса». Что ждет российскую звезду дальше Спорт, 17:45 Госдума приняла поправки в федеральный бюджет 2019 года в I чтении Финансы, 17:45 Time впервые представил рейтинг 100 «восходящих звезд» Общество, 17:44 Суд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда Общество, 17:37 Соревнование по здоровому эгоизму: годовая подписка на Амедиатеку РБК и Renault, 17:37 WADA облегчило наказание спортсменам за употребление кокаина Спорт, 17:37 Бывшие кандидат в президенты и глава следствия МВД проиграли выборы в РАН Общество, 17:31
Политика ,  
0 
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста. Об этом во время брифинга заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает», — сказал он. Кориневич не уточнил, какие именно меры предпримет украинская сторона.

Он также напомнил, что пересечение границы не через официальные КПП на территории Херсонской области нарушает Уголовный кодекс страны.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что прямые поезда между Севастополем и Москвой запустят весной 2020 года.

Продажи билетов в Крым стартовали 8 ноября. С декабря текущего года именные поезда дальнего следования «Таврия» будут следовать из Санкт-Петербурга в Севастополь, а также из Москвы в Симферополь. Первый поезд из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря, поездка продлится 43 часа. В Симферополь из Москвы первый поезд отправится 24 декабря, время в пути составит 33 часа.

Теги: Киев, Крымский мост, запуск, поезда, реакция
Материалы по теме
Строители показали Крымский мост с подсветкой
Общество
Турчинов предсказал возможность Киева за «минуты» снести Крымский мост
Политика
В ВМС Украины опровергли планы уничтожить Крымский мост
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter