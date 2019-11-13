В Крыму назвали сроки запуска прямого поезда из Севастополя в Москву

В Крыму назвали сроки запуска прямого поезда из Севастополя в Москву

Прямые поезда между Севастополем и Москвой будут запущены весной 2020 года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, сроки запуска прямого поезда из столицы в Севастополь он обсудил с директором транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александром Гановым.

«Удалось договориться, что весной следующего года регулярный поезд будет ходить из нашего города в столицу», — сообщил Развожаев.

Продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября. На полуостров с декабря будут ходить именные поезда дальнего следования «Таврия» — из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. Первый поезд из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря, поездка продлится 43 часа. Из Москвы первый поезд в Симферополь отправится 24 декабря, время в пути составит 33 часа.