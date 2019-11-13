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Синоптик предупредил об аномально теплой зиме в европейской России

В европейской части России температура воздуха предстоящей зимой будет превышать норму на 4–6 градусов. Об этом Национальному агентству новостей (НСН) сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Особенно заметно это будет в январе и феврале, в разгар зимы», — сказал синоптик.

Тишковец отметил, что зима не будет теплой «везде и долго». По его словам, на европейской части страны также будут вторжения арктического воздуха, которые принесут снегопады и другие погодные явления.

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Синоптик рассказал, что перепады температур будут происходить и на востоке России. «Разность температур может достигать от плюсовых до минус 50 градусов», — сказал он.

В начале ноября Тишковец спрогнозировал, что предстоящая зима в Москве будет аномально теплой, для нее будут характерны туманы и ледяные дожди, а температура воздуха превысит норму на 5–6 градусов. В то же время в Гидрометцентре заявляли, что зима в России будет ненамного теплее климатической нормы.

На Урале и в Сибири в отличие от европейской части страны синоптики в ближайшие дни ожидают наступления аномального похолодания, местами до минус 30 градусов. Однако уже к выходным в этих регионах потеплеет.

Теги: зима, тепло, погода, синоптик
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