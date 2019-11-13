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Синоптики сообщили об аномальном похолодании в нескольких регионах России

На Урале и в Сибири зафиксировали аномальное похолодание, которое набирает обороты. Об этом РБК сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Так, в ночь на 13 ноября на северном Полярном Урале и на севере Западной Сибири температура опустилась до 20-25 градусов ниже нуля, местами до минус 30 градусов. В среду существенное понижение температуры ожидается на Среднем и Южном Урале и в южных районах Западной Сибири. По словам синоптика, регион будет находиться во власти арктического воздуха до конца этой недели.

Однако на Урале похолодание окажется недолгим. Волосюк отметила, что уже в выходные в регионе потеплеет, и к воскресенью, 17 ноября, температурный режим прогнозируется на 3-4 градуса выше средних многолетних значений.

Холод в течение выходных он доберется до берегов Енисея и до севера Иркутской области, где ночные морозы будут усиливаться до 30-35 градусов ниже нуля, в дневные часы будет около минус 20 градусов.

«С точки зрения температур это аномальное похолодание. Во всех перечисленных регионах температурный режим во второй половине недели прогнозируется на 5-7, местами и на 10 градусов ниже нормы», — отметила она.

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Теги: синоптики, температура, похолодание, регионы России, новости РБК
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