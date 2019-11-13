Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 1% до 30 января 2020 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, временное снижение ставок с 13 ноября 2019 года по 30 января 2020 года происходит в рамках новогодней акции.

В указанный период в рамках продукта «Потребительский кредит без обеспечения» ставки по кредитам от 30 тыс. до 300 тыс. руб. будут составлять от 12,9% до 19,9%, ставки по кредитам от 300 тыс. до 1 млн руб. — от 11,9% до 16,9%, ставки по кредитам от 1 млн руб. — фиксированная ставка 11,9%.

Управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков пояснил, что банк делает такое новогоднее предложение, поскольку к концу года спрос клиентов на данный продукт на 60% выше, чем в начале года.

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