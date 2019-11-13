Двух котят леопардовой кошки изъяли у гражданина Вьетнама в Шереметьево

Двух котят леопардовой кошки изъяли у гражданина Вьетнама в Шереметьево

Два котенка азиатской леопардовой кошки изъяты сотрудниками Шереметьевской таможни у 45-летнего гражданина Вьетнама. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФТС России со ссылкой на сотрудника пресс-службы Шереметьевской таможни Анну Шевченко.

«Сотрудники Шереметьевской таможни задержали двух котят азиатской леопардовой кошки, которых пытался незаконно ввезти из Ханоя 45-летний гражданин Вьетнама. В ходе таможенного досмотра багажа в картонной коробке таможенник обнаружил контейнер для перевозки животных. В переноске находились два котенка леопардового окраса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у владельца отсутствовали необходимые разрешительные сертификаты для транспортировки животных, подпадающих под действие конвенции СИТЕС. В данный момент котята переданы в центр передержки животных.

«Назначена стоимостная экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Проверка по данному факту продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сотрудниками МВД было предъявлено обвинение четырем фигурантам уголовного дела о контрабанде находящихся под угрозой исчезновения в России кречетов. По информации МВД, они пытались вывезти птиц в Объединенные Арабские Эмираты.