Таможня в Домодедово объяснила изъятие у музыканта скрипки XVIII века

Первый заместитель начальника Домодедовской таможни Владимир Бондарь объяснил РБК причины изъятия скрипки XVIII века у музыканта Николая Манагадзе.

По словам представителя таможни, россиянин, улетавший рейсом Москва — Маскат (Оман), при прохождении контроля проследовал через «зеленый» коридор, предназначенный для лиц, у которых отсутствуют товары, подлежащие декларированию. Однако у него в ручной клади нашли скрипку, которая может являться культурной ценностью.

«Разрешительные документы, необходимые физическим лицам для вывоза культурных ценностей с территории России, гражданином предоставлены не были. Этикет — наклейка с данными о создателе и дате производства скрипки — на музыкальном инструменте отсутствует», — отметил Бондарь.

Он пояснил, что согласно ст. 338 Таможенного кодекса ЕАЭС была назначена таможенная экспертиза для определения стоимости инструмента, а также наличия у него статуса культурной ценности. Также проверяются данные о ввозе скрипки в Россию.