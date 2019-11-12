Сотруднику авиакомпании предъявили обвинения в контрабанде кречетов

Четырем фигурантам уголовного дела о контрабанде занесенных в Красную книгу кречетов предъявили обвинение. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время троим фигурантам по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их сообщник находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», — заявила она.

Ранее сотрудники полиции на транспорте совместно с представителями ФСБ и ФТС, задержали работника авиакомпании, который занимался погрузкой на борт вылетавшего в Объединенные Арабские Эмираты самолета трех кречетов. В ходе предварительного расследования установлено, что задержанный является членом группы, осуществлявшей незаконную поставку краснокнижных птиц в ОАЭ.

Отмечается, что доставкой птиц в аэропорт занимался бывший сотрудник авиакомпании, который передавал их своему подельнику, работавшему перонным водителем, что, в силу его служебных полномочий, давало ему доступ к служебной территории аэропорта. Также, по информации следствия, в схеме был замешан начальник докеров воздушной гавани, который изготавливал фиктивные сопроводительные документы и грузил птиц в самолет.

Как ранее сообщал РБК, Всемирный фонд защиты природы (WWF) включил кречетов список из шести видов животных в России, находящихся под угрозой исчезновения. Кроме них в список пошли: сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, сахалинский осетр и рыба калуга.