США отказались прекращать сотрудничество с курдскими отрядами в Сирии

США отказались прекращать сотрудничество с курдскими отрядами в Сирии

Соединенные Штаты не намерены прекращать сотрудничество с курдскими «Сирийскими демократическими силами», несмотря на требования Анкары прекратить поддержку этих вооруженных формирований. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США, передает Reuters.

«Мы не намерены завершать сотрудничество», — сказал представитель Белого дома в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Таипа Реджепа Эрдогана.

Президент Турции Эрдоган приедет 12 ноября с официальным визитом в Вашингтон, где обсудит с Трампом вопросы урегулирования ситуации на границе с Сирией, обострившейся из-за начатой Анкарой 9 октября военной операции против курдских отрядов.

Согласно достигнутому 22 октября соглашению между Россией и Турций, операция была прекращена. В настоящий момент территорию границы к западу и востоку от района операции «Источник мира» патрулируют сирийские и российские военные.



