Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым непременно вернется в состав Украины. Об этом он сообщил после просмотра фильма «Домой», видео посещения экс-президентом кинотеатра опубликовано на канале Порошенко в YouTube.

По словам бывшего главы Украины, фильм является лучшим ответом людям, говорящим об усталости от позиции Киева по Крыму. Порошенко также отметил, что в возвращение полуострова не верят и некоторые украинцы.

«Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским», — заявил экс-президент.

В ноябре этого года вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна продолжать борьбу за Крым. По его словам, Киеву нужно дождаться ослабления Москвы, когда «Крым просто выскользнет из ее ослабевших рук».