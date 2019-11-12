Первый заместитель Рогозина заявил о запрете на цитирование Маска

Первый заместитель Рогозина заявил о запрете на цитирование Маска

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич заявил, что на официальных мероприятиях ему запрещено цитировать основателя SpaceX Илона Маска. Об этом он сообщил на сессии «Космические технологии для новой промышленной революции», передает «РИА Новости».

Таким образом Урличич ответил на замечание декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова, поинтересовавшегося, почему во время своей презентации, посвященной первоочередным задачам отрасли, он не стал говорить о дефиците молодых специалистов. В ответ первый заместитель Рогозина сообщил, что «некоторые товарищи» не позволяют ему цитировать Маска, и заявил, что вместо этого приведет высказывание Сталина.

«Кадры, овладевшие техникой, решают все», — процитировал Урличич, пояснив, что не всем знакома полная версия этой фразы. При этом первый заместитель главы «Роскосмоса» заявил, что готов обсуждать кадры, согласившись, что они должны осваивать новые технологии.

В начале октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его «не впечатлила» презентация проекта многоразового космического корабля Starship компании SpaceX, отметив, что компания сможет осуществить не более 20% от озвученных планов. Ранее Рогозин назвал появление SpaceX Маска вызовом для «Роскосмоса», напомнив, что до этого компания контролировала 40% рынка пусковых услуг.