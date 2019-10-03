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Рогозина не впечатлил проект корабля Starship компании Илона Маска

Проект многоразового космического корабля Starship компании SpaceX может быть реализован лишь на 20%, сообщил корреспонденту ТАСС глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Руководитель «Роскосмоса» заявил, что его «не впечатлила» презентация американской компании, добавив, что российские технические специалисты считают проект SpaceX маловыполнимым. По мнению Рогозина, компания сможет реализовать не более 20% от своих планов, а остальная информация, озвученная во время презентации, является «белым шумом», призванным привлечь инвесторов.

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Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета

29 сентября основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск представил прототип корабля Starship, предназначенного для доставки людей и грузов на Луну или Марс. По словам Маска, компания сможет вывести космический корабль на орбиту не позднее чем через полгода, точные сроки будут зависеть от модернизации и производства ракет-носителей.

Ближайший полет корабля-прототипа под названием Starhopper должен пройти в ближайшие месяцы. Он должен достичь высоты около 20 км.

Теги: Дмитрий Рогозин, Илон Маск, Starship, Space X
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