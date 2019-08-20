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Рогозин оценил влияние Маска на «почивавший на лаврах» «Роскосмос»
Появление SpaceX стало вызовом для российской компании, но Рогозин видит в этом позитивные моменты. Он также сообщил, что создаваемая в России ракета-носитель сверхтяжелого класса будет вчетверо дешевле американской
Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Выступая на молодежном форуме «Машук», глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заверил, что новые ракеты «Роскосмоса» будут конкурентоспособными на мировом пусковом рынке, несмотря на то что цены запусков, которые назначает для своих клиентов SpaceX Илона Маска, являются «нерыночными и несправедливыми».

«Он [Маск] для Пентагона делает в три раза дороже пуски, что позволяет ему использовать прибыль, чтобы на мировом рынке опускать цены, вести демпинг», — сказал Рогозин (цитата по «РИА Новости»). Он особо отметил, что появление SpaceX «расшевелило» «Роскосмос». «То, что Маск появился, — для нас это хорошо. Потому что мы почивали на лаврах и у нас все было замечательно, мы 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас это вызов», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).

Российские специалисты, работающие над созданием сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», нацелены на то, чтобы сделать ее существенно дешевле американского аналога, также сказал Рогозин.

«Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока, по нашим расчетам, российская сверхтяжелая ракета будет примерно в четыре раза дешевле американской, что важно для страны», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).

При этом Рогозин не уточнил, какую именно американскую ракету он имеет в виду. Сейчас в США проводятся запуски сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, созданной компанией SpaceX. Кроме того, та же компания разрабатывает ракету Big Falcon Rocket (BFR), которая должна будет прийти на смену Falcon Heavy, а NASA ведет разработку носителя SLS (Space Launch System). Первые пуски обеих ракет планировалось провести в 2020 году.

В 2018 году «Роскосмос» заказал у Ракетно-космической корпорации «Энергия» эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена которого, по представленным на сайте госзакупок данным контракта, составит 1,6 млрд руб.

В январе 2019 года Рогозин объявил о подписании детального плана-графика создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей». По его словам, разработчиками выступают РКК «Энергия» имени С.П.Королева, РКЦ «Прогресс», а также Центр имени М.В.Хруничева в части создания третьей ступени. В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Роскосмоса» заявил, что специалистами «практически уже выбран облик этой ракеты», а в мае пообещал представить эскизный проект «Енисея» в правительство до конца 2019 года.

Позднее Рогозин заявил, что летные испытания ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» на космодроме Восточный запланированы на 2028 год, а стоимость создания новой ракеты оценил в 700–750 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Рогозин, Космос, Роскосмос
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