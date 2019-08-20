Рогозин оценил влияние Маска на «почивавший на лаврах» «Роскосмос»

Появление SpaceX стало вызовом для российской компании, но Рогозин видит в этом позитивные моменты. Он также сообщил, что создаваемая в России ракета-носитель сверхтяжелого класса будет вчетверо дешевле американской

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Выступая на молодежном форуме «Машук», глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заверил, что новые ракеты «Роскосмоса» будут конкурентоспособными на мировом пусковом рынке, несмотря на то что цены запусков, которые назначает для своих клиентов SpaceX Илона Маска, являются «нерыночными и несправедливыми».

«Он [Маск] для Пентагона делает в три раза дороже пуски, что позволяет ему использовать прибыль, чтобы на мировом рынке опускать цены, вести демпинг», — сказал Рогозин (цитата по «РИА Новости»). Он особо отметил, что появление SpaceX «расшевелило» «Роскосмос». «То, что Маск появился, — для нас это хорошо. Потому что мы почивали на лаврах и у нас все было замечательно, мы 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас это вызов», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).

Российские специалисты, работающие над созданием сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», нацелены на то, чтобы сделать ее существенно дешевле американского аналога, также сказал Рогозин.

«Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока, по нашим расчетам, российская сверхтяжелая ракета будет примерно в четыре раза дешевле американской, что важно для страны», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).

При этом Рогозин не уточнил, какую именно американскую ракету он имеет в виду. Сейчас в США проводятся запуски сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, созданной компанией SpaceX. Кроме того, та же компания разрабатывает ракету Big Falcon Rocket (BFR), которая должна будет прийти на смену Falcon Heavy, а NASA ведет разработку носителя SLS (Space Launch System). Первые пуски обеих ракет планировалось провести в 2020 году.