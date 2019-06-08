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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Рогозин не увидел в «Роскосмосе» вакансий для Илона Маска

Дмитрий Рогозин готов встретиться с основателем американской космической компанией SpaceX Илоном Маском, однако принимать на работу его он не станет. Об этом глава «Роскосмоса» сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю», — сказал Рогозин. При этом он исключил возможность специального приглашения Маска на встречу. «Он занятой человек, я занятой человек, чего его приглашать-то?» — добавил глава «Роскосмоса» (цитата по ТАСС).

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По мнению Рогозина, Маска не следует приглашать на работу в госкорпорацию для создания многоразовых ракет. «Нужно поднимать свои ракеты», — отметил руководитель «Роскосмоса».

Ранее Маск в ответ на поздравления Рогозина с успешным запуском Crew Dragon поблагодарил чиновника от имени SpaceX, добавив, что в его компании всегда восхищались российской ракетно-космической техникой.

Теги: Дмитрий Рогозин, Илон Маск, «Роскосмос», SpaceX
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