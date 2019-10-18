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В «Гринпис Россия» сочли недостаточным запрет пластиковых пакетов

Эксперт «Гринпис Россия» Алексей Киселев в разговоре с РБК прокомментировал предложение Роспотребнадзора сократить производство, а затем и полностью запретить одноразовые пластиковые пакеты. По его словам, экологи должны быть в принципе довольны любым подобным воздействием регулятора, но не удовлетворены.

«У нас очень много сотен единиц разного рода полимерной продукции, которая действительно одноразовая. Ушные палочки, трубочки, крышки, стаканы, огромное количество разного рода пластиковой посуды, воздушные шарики и так далее. Для того чтобы действительно решить проблему, нужно готовить запрет всех этих товаров, а не только пластиковых пакетов. Понятно, что с пакетов начинать проще. Надо было бы, конечно, по уму делать, как делали в Европе. Они выпустили директиву по запрещению одноразового пластика», — сказал Киселев.

Ранее в ассоциации «Чистая страна» полный запрет использовать пластиковые пакеты сочли бессмысленным. По мнению ее представителей, наиболее эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. В случае если пластиковые пакеты станут дороже бумажных, их перестанут покупать в большом количестве, отметили в ассоциации.

Общество
СМИ узнали о планах Роспотребнадзора запретить пластиковые пакеты

Об инициативе Роспотребнадзора стало известно 18 октября. Ведомство готовит законопроект, который предполагает поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов, вплоть до полного запрета.

Теги: пластиковые пакеты, новости РБК, «Гринпис России»
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