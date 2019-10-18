СМИ узнали о планах Роспотребназдора запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, предусматривающий сокращение производства и последующего запрета одноразовых пластиковых пакетов. Об этом сообщают «Известия».

Как пояснили изданию в Роспотребнадзоре, сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов планируется вводить поэтапно — вплоть до полного их запрета. Однако о том, когда пакеты исчезнут с прилавков магазинов, в службе не сообщили.

В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии России сообщили, что поддерживают эту инициативу, так как она позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду. В ведомстве также сообщили, что поддерживают переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»:, когда пластиковые изделия входят в группу отходов, направляемых в переработку.

В Минприроды указали, что вопросами запрета производства какой-либо продукции на территории России занимается Минпромторг. На момент публикации в пресс-службе Минпромторга и Минэкономразвития на запросы издания не ответили.

В ассоциации «Чистая страна» полный запрет на использование пластиковых пакетов сочли бессмысленным. По мнению экологов, наиболее эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. В случае, если пластиковые пакеты станут дороже бумажных, то их перестанут покупать в большом количестве, отметили в ассоциации. Экологи считают, что меру по ограничению производства пакетов следует включить в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.