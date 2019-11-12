Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США

Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.

«Я думаю, мы решим решим эту проблему, не волнуйтесь», — сказал министр на Парижском форуме мира (за трансляцией мероприятия следил корреспондент РБК).

В начале октября на тему вмешательства России в предстоящие в США выборы пошутил президент России Владимир Путин.

«Обязательно будем вмешиваться в следующие выборы США, скажу вам по секрету. Только никому не говорите», — заявил он во время выступления на Российской энергетической неделе.

В Министерстве внутренней безопасности США (МВБ) на шутку Путина отреагировали вполне серьезно. «У нас есть все инструменты, которые позволят нашему правительству противостоять этому [вмешательству]», — заявила помощник главы МВБ по кибербезопасности Джанет Манфра.