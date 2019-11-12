Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 63,85 (-0,06) Quote, 14:07
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,05) Quote, 14:07
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии Политика, 14:43 Цена больших данных: как машинное обучение создает конкретные деньги Партнерский материал, 14:43 Прокуратура завела шесть дел из-за отказа кинокомпаний вернуть субсидии Общество, 14:40 Правительство в Молдавии распустили через пять месяцев после формирования Политика, 14:35 Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США Общество, 14:30 В Тюменской области курсант военного училища умер от менингита Общество, 14:29 Глава Рособрнадзора заявил о проработке вопроса сдачи ЕГЭ онлайн Общество, 14:22 Шипы или липучка: какие шины выбрать для зимы РБК и Dunlop, 14:14 Минприроды назвало регионы с наибольшим риском «мусорного коллапса» Общество, 14:12 Успешный интернет-магазин с нуля: 10 важных элементов Pro, 14:04 Хогвартс для айтишника: как школа из Мытищ готовит детей к индустрии 4.0 Pro, 14:04 Россия попросила изменить правила четверных прыжков в фигурном катании Спорт, 14:02 Министр обороны Боливии объявил об отставке Политика, 14:00 Московская биржа анонсировала выпуск первых «зеленых» облигаций Зеленая экономика, 13:59 
Общество ,  
0 
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.

«Я думаю, мы решим решим эту проблему, не волнуйтесь», — сказал министр на Парижском форуме мира (за трансляцией мероприятия следил корреспондент РБК).

В начале октября на тему вмешательства России в предстоящие в США выборы пошутил президент России Владимир Путин.

«Обязательно будем вмешиваться в следующие выборы США, скажу вам по секрету. Только никому не говорите», — заявил он во время выступления на Российской энергетической неделе.

В Министерстве внутренней безопасности США (МВБ) на шутку Путина отреагировали вполне серьезно. «У нас есть все инструменты, которые позволят нашему правительству противостоять этому [вмешательству]», — заявила помощник главы МВБ по кибербезопасности Джанет Манфра.

30 сентября Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении двух россиян и нескольких компаний, которые, по данным ведомства, связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В американском Минфине санкции назвали ответом на попытки повлиять на состоявшиеся в 2016 году президентские выборы в стране.

Российские власти неоднократно отрицали обвинения в причастности к вмешательству в выборы президента в Соединенных Штатах в 2016 году. Вместе с тем команда спецпрокурора Роберта Мюллера, которая работала два года, по итогам расследования пришла к выводу, что Россия действительно пыталась оказать влияние на выборы. Однако вероятность сговора Кремля и команды Трампа следователи не подтвердили.

Теги: Сергей Лавров, вмешательство в выборы
Материалы по теме
Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США
Политика
Мария Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательстве в выборы США
Политика
США уличили бизнесмена из России в финансировании вмешательства в выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter