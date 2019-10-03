Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 65,44 (+0,37) Quote, 02 окт, 12:26
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 71,47 (+0,62) Quote, 02 окт, 12:26
Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве Политика, 00:56 США объявили о пошлинах на шотландский виски и итальянский сыр Экономика, 00:55 В США серьезно ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы Политика, 00:15 BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Финансы, 00:01 «Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов Спорт, 02 окт, 23:58 «Барселона» одержала первую победу в Лиге чемпионов Спорт, 02 окт, 23:58 В Подмосковье грузовик раздавил выползшего на трассу крокодила Общество, 02 окт, 23:52 Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота» Общество, 02 окт, 23:30 Россиянин Шубенков завоевал серебро на чемпионате мира по легкой атлетике Спорт, 02 окт, 23:22 ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов» Политика, 02 окт, 23:14 Представитель Яценюка опровергла данные о его назначении вице-премьером Политика, 02 окт, 23:08 Во Владимире при входе в школу задержали ученика с топором Общество, 02 окт, 23:02 На участке МКАД из-за аварии перекрыли три полосы Общество, 02 окт, 22:57 Трамп назвал «умной» идею наладить отношения с Россией Политика, 02 окт, 22:54
Политика ,  
0 
В США серьезно ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы

США есть все необходимые инструменты для противодействия вмешательству Москвы в будущие выборы президента в стране. Так в Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры, подведомственном Министерству внутренней безопасности (МВБ) Штатов, ответили на шутку российского лидера Владимира Путина на эту тему. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Голос Америки» Джефф Сэлдин в своем Twitter-аккаунте.

«У нас есть все инструменты, которые позволят нашему правительству противостоять этому [вмешательству]», — сказала помощник главы МВБ по кибербезопасности Джанет Манфра.

Накануне, 2 октября, Путин во время выступления на Российской энергетической неделе пошутил о вмешательстве в предстоящие в 2020 году выборы американского лидера. Он «по секрету» сказал, что Россия «обязательно» вмешается в выборы президента США в следующем году, «чтобы развеселить вас там окончательно».

В конце сентября Минфин США ввел санкции в отношении двух россиян, которых Вашингтон посчитал связанными с Агентством интернет-исследований. До этого компанию обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в стране в 2016 году. Под санкции ведомства также попали несколько компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Теги: вмешательство, Владимир Путин
Материалы по теме
Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США
Политика
В Генпрокуратуре заявили о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter