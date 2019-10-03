В США серьезно ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы

В США серьезно ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы

США есть все необходимые инструменты для противодействия вмешательству Москвы в будущие выборы президента в стране. Так в Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры, подведомственном Министерству внутренней безопасности (МВБ) Штатов, ответили на шутку российского лидера Владимира Путина на эту тему. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Голос Америки» Джефф Сэлдин в своем Twitter-аккаунте.

«У нас есть все инструменты, которые позволят нашему правительству противостоять этому [вмешательству]», — сказала помощник главы МВБ по кибербезопасности Джанет Манфра.

Накануне, 2 октября, Путин во время выступления на Российской энергетической неделе пошутил о вмешательстве в предстоящие в 2020 году выборы американского лидера. Он «по секрету» сказал, что Россия «обязательно» вмешается в выборы президента США в следующем году, «чтобы развеселить вас там окончательно».

В конце сентября Минфин США ввел санкции в отношении двух россиян, которых Вашингтон посчитал связанными с Агентством интернет-исследований. До этого компанию обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в стране в 2016 году. Под санкции ведомства также попали несколько компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.