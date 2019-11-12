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Отставка Моралеса ,  
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Министр обороны Боливии объявил об отставке

Глава боливийского Минобороны Хавьер Савалета подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter военного ведомства.

Кроме того, было  опубликовано видеообращение Савалета, в котором он заявляет о сложении полномочий. Заявление министра также цитируют местные СМИ. 

Свое решение уйти в отставку Савалета объясняет тем, что армия Боливии должна защищать свою родину вместе с народом, а не действовать против него. Он напомнил политическим противникам покинувшего страну президента Моралеса Карлосу Меса и Фернандо Комачо, что «пули не являются ни ответом, ни решением проблемы», а «политика — это идеи против идей, а не гудение пуль». 

Фотогалерея 
Митинги после отставки Эво Моралеса. Фоторепортаж

Президент Эво Моралес ушел в отставку после трехнедельного политического кризиса в Боливии и требований его отставки со стороны армии. Кризис был вызван прошедшими в конце октября президентскими выборами, в которых победил Моралес. Его противники объявили о многочисленных нарушениях в ходе голосования.

Вслед за Моралесом полномочия сложили и другие высшие руководители страны — вице-президент, спикер сената, его члены, министры, глава таможенной службы.

Теги: Боливия, министр обороны, отставка
Материалы по теме
Вице-президент Боливии объявил о своей отставке
Политика
Президент Боливии ушел в отставку после требования армии
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