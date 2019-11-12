Министр обороны Боливии объявил об отставке

Глава боливийского Минобороны Хавьер Савалета подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter военного ведомства.

Кроме того, было опубликовано видеообращение Савалета, в котором он заявляет о сложении полномочий. Заявление министра также цитируют местные СМИ.

Свое решение уйти в отставку Савалета объясняет тем, что армия Боливии должна защищать свою родину вместе с народом, а не действовать против него. Он напомнил политическим противникам покинувшего страну президента Моралеса Карлосу Меса и Фернандо Комачо, что «пули не являются ни ответом, ни решением проблемы», а «политика — это идеи против идей, а не гудение пуль».