СМИ узнали детали о выпавшей из окна с двумя детьми москвичке

Выпавшая из окна жилого дома на северо-востоке Москвы женщина за несколько часов до гибели звонила в скорую помощь, пишет «Комсомольская правда». Медикам женщина сообщала, что у ее дочери плохой аппетит и простуда, на что сотрудники «скорой» посоветовали ей вызвать педиатра.

По данным РЕН ТВ, детский врач приходил к женщине, но та не пустила его в квартиру и общалась с ним через дверь.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские долго не могли дозвониться до мужа погибшей. Когда тот прибыл на место происшествия, у него случился нервный срыв. После он рассказал, что рано утром уехал на работу, когда жена с детьми еще спали. По его словам, с женой он не ссорился.

Приятельница погибшей с детской площадки охарактеризовала ее в разговоре с корреспондентом издания как спокойного и доброжелательного человека. По ее словам, женщина не ладила со свекровью, но про ссоры с мужем никогда не упоминала.