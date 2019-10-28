Синоптик рекомендовала столичным автомобилистам сменить резину на зимнюю

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в разговоре с РБК посоветовала автомобилистам на текущей неделе сменить резину в связи с наступающим похолоданием в Центральной России.

«Максимальные температуры сегодня мы обещаем москвичам в диапазоне 6–8 градусов, в столичном регионе — плюс 4–10», — сказала она. Синоптик отметила, что в середине недели показатели температуры вернутся в рамки нормы и даже будут ниже средних многолетних значений.

«Это говорит о том, что автомобили пора переобувать», — добавила Волосюк. Кроме того, в Москве прогнозируется ветреная и сырая погода с осадками в виде дождя, которые уже в середине недели сменятся мокрым снегом.

Портал «Метеоновости» сообщил о наступлении на Московский регион североатлантического циклона, который вызовет заметное похолодание и понижение атмосферного давления. Местами пройдут небольшие осадки, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра. Синоптики предупредили, что такие погодные явления могут сказаться на здоровье метеозависимых людей, а также посоветовали избегать переохлаждения и принимать лекарства при первых признаках простуды.