Госавтоинспекция Москвы просит водителей заменить летнюю резину на зимнюю

Московское управление ГИБДД просит водителей заменить летнюю резину на зимнюю в связи с приближением низких температур, говорится в поступившем РБК сообщении ведомства.



По прогнозам Гидрометцентра России, уже со следующего вторника, 29 октября, температура воздуха ночью упадет ниже нуля. Это может вызывать обледенение дорожного покрытия, что повысит риск ДТП.



Во избежание «дня жестянщика» сотрудники Госавтоинспекции просят водителей транспортных средств заранее поменять летние покрышки на зимние.

На протяжении последних дней в Москве сохраняется аномально теплая погода с превышением климатической нормы на несколько градусов. Специалисты центра погоды «Фобос» отметили, что это связано в том числе с глобальным изменением климата, во время которого происходит постоянное повышение температур.

В начале октября ГИБДД рекомендовала столичным водителям проверить зимнюю резину перед наступлением холодов, а также пользоваться качественными зимними стеклоочистителями.