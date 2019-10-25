ЦОДД посоветовал москвичам перейти на зимнюю резину

На следующей неделе водителям необходимо заменить летнюю резину на зимнюю из-за скорых заморозков, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), поступившем в РБК.

По прогнозу синоптиков, со следующей недели ночью ожидается минусовая температура. В ЦОДДе порекомендовали водителям начать подготовку к зимнему сезону, поскольку с наступлением заморозков дорога обледенеет и использовать летнюю резину станет небезопасно. Автолюбителям также напомнили, что стиль вождения зимой и летом должен различаться: в холодное время года водителям необходимо учитывать, что тормозной путь увеличивается, и избегать резких маневров.

Ранее столичных автомобилистов попросили заменить резину в Госавтоинспекции. В столичном управлении ГИБДД отметили, что покрышки лучше поменять заранее, чтобы избежать так называемого дня жестянщика. Также в ГАИ напомнили автомобилистам Москвы приобрести зимний стеклоочиститель.

По прогнозу синоптиков, на следующей неделе в столице и области похолодает и выпадет мокрый снег. Со вторника, 29 октября, дневная температура будет держаться на уровне плюс пять градусов, а ночью опустится до нулевых отметок.