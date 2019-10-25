Экс-президента США Джимми Картера выписали из больницы

Экс-президента США Джимми Картера выписали из медицинского центра Phoebe Sumter, где он находился после перелома костей таза. Об этом сообщается в Twitter центра Картера.

22 октября бывшего американского лидера госпитализировали с переломом после того, как он упал в своем доме. Как следует из сообщения центра, Картер намерен продолжать реабилитацию у себя дома в городе Плейнс (штат Джорджия).

Это не первая травма, полученная экс-президентом США за текущий год. В мае этого года он сломал бедро и перенес операцию. По данным центра Картера, бывший президент планировал поохотиться на диких индеек, однако травму он получил у себя дома.

Джимми Картеру 95 лет, он занимал пост президента США с 1977 по 1981 годы.