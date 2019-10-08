В онкоцентре Блохина опровергли информацию о низких зарплатах медсестер

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени Блохина опровергли информацию о том, что медсестры получают зарплату в размере от 2 до 5 тыс. руб. В сообщении, поступившем в РБК, говорится, что озвученная сумма ниже реальной как минимум в 10 раз.

В НМИЦе назвали клеветой информацию о низких зарплатах медперсонала. Там отметили, что могли бы предоставить точные данные о начисленных за 2019 год зарплатах сотрудницы, которая распространяет ложную информацию, но для этого им необходимо ее согласие.

В центре также сообщили, что средняя зарплата медицинского персонала в профильных НИИ варьируется от 39 100 до 146 491 руб. Так, в НИИ клинической онкологии средняя зарплата медперсонала составляет 72 961 руб., в НИИ детской онкологии и гематологии — 81 818 руб., а в НИИ клинической и экспериментальной радиологии — 88 837 руб.

В пресс-службе НМИЦ также опровергли информацию о том, что 50 медсестер НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) собираются уволиться. «В НИИ ДОиГ работает 84 медсестры. Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры», — пояснили в пресс-службе.

Ранее профсоюз медработников «Альянс врачей» в Twitter опубликовал видео, на котором одна из медсестер НМИЦ рассказывает о низких зарплатах сотрудников центра. По ее словам, медработники получают от двух до пяти тысяч . рублей. «Альянс врачей» также сообщил, что из онкоцентра вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» будут массово увольняться медсестры.