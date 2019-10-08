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В онкоцентре Блохина опровергли информацию о низких зарплатах медсестер

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени Блохина опровергли информацию о том, что медсестры получают зарплату в размере от 2 до 5 тыс. руб. В сообщении, поступившем в РБК, говорится, что озвученная сумма ниже реальной как минимум в 10 раз.

В НМИЦе назвали клеветой информацию о низких зарплатах медперсонала. Там отметили, что могли бы предоставить точные данные о начисленных за 2019 год зарплатах сотрудницы, которая распространяет ложную информацию, но для этого им необходимо ее согласие. 

В центре также сообщили, что средняя зарплата медицинского персонала в профильных НИИ варьируется от 39 100  до 146 491 руб. Так, в НИИ клинической онкологии средняя зарплата медперсонала составляет 72 961 руб., в НИИ детской онкологии и гематологии — 81 818 руб., а в НИИ клинической и экспериментальной радиологии — 88 837 руб. 

В пресс-службе НМИЦ также опровергли информацию о том, что 50 медсестер НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) собираются уволиться. «В НИИ ДОиГ работает 84 медсестры. Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры», — пояснили в пресс-службе.

Ранее профсоюз медработников «Альянс врачей» в Twitter опубликовал видео, на котором одна из медсестер НМИЦ рассказывает о низких зарплатах сотрудников центра. По ее словам, медработники получают от двух до пяти тысяч . рублей. «Альянс врачей» также сообщил, что из онкоцентра вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» будут массово увольняться медсестры.

В начале октября директор НМИЦ Иван Стилиди подписал четыре заявления онкологов об увольнении по собственному желанию. Перед этим в конце сентября несколько сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии центра записали видеообращение, в котором потребовали уволить директора института Светлану Варфоломееву. По их словам, если этого не произойдет, уволиться готовы 26 врачей. Сотрудники также перечислили проблемы больницы: плесень в лечебных боксах, переполненные палаты и разницу в зарплатах между «лояльными [к руководству] лицами» и остальными врачами.
 

Теги: Онкологический центр имени Блохина, зарплата, новости РБК
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