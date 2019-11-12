Дипломат заявил о запрете Трампа на публикации по инциденту близ Керчи

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года. Об этом сообщил экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон во время дачи показаний американским законодателям 30 октября. Стенограмма слушаний опубликована на National Public Radio (NPR).

По словам Андерсона, вечером 25 ноября после инцидента коллеги в Госдепартаменте подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию в Керченском проливе, но в Белом доме заблокировали его публикацию.

Андерсон отметил, что отправил тогдашнему спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру сообщение о том, что президент наложил запрет на любые заявления об инциденте. Он уточнил, что не помнит, откуда получил эту информацию, но предположил, что «из телефонного звонка». Андерсон пояснил, что связывает запрет с недостатком информации об инциденте. Он отметил, что позднее с заявлением выступили госсекретарь Майк Помпео и экс-постпред США в ООН Никки Хейли, но заявления от Белого дома так и не было.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года, когда российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»). В Москве задержание объяснили тем, что корабли вошли в территориальные воды России вблизи Крымского полуострова и не реагировали на предупреждения российских пограничников. Экипажи военных кораблей обвинили в незаконном пересечении границы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ), моряков поместили в СИЗО.

В конце мая Международный суд по морскому праву обязал Россию вернуть украинских моряков и корабли. 7 сентября 24 задержанных были переданы Украине в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35».

