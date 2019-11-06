Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных

Центробанк усилит надзор из-за проблемы утечек персональных данных, однако произойти незаконное разглашение информации может и по вине других организаций, например операторов платежных систем и коллекторских бюро. Об этом заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

По ее мнению, к решению проблемы утечки данных необходимо подойти системно, «в работе с правительством, возможно, законодательством». Набиуллина отметила, что обеспечивать необходимый уровень безопасности персональной информации нужно для доверия «к финансовой системе, которая работает на финансовых технологиях».

Как сообщал ЦБ, в первой половине 2019 года специалисты обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, в том числе 1,5 тыс. из них (12%) — это базы кредитно-финансовых организаций.

В начале октября произошла утечка данных клиентов Сбербанка, а в конце месяца на одном из специализированных форумов было опубликовано объявление о продаже свежих данных около 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и примерно 3 тыс. клиентов «Альфа-Страхования».