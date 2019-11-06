Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 63,59 (+0,34) Quote, 12:42
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 70,43 (+0,01) Quote, 12:42
Регионам отказали в праве издавать «абстрактные запреты» на митинги Общество, 14:09 В Минприроды прокомментировали увольнение куратора мусорной реформы Общество, 13:57 Акции нефтяников Chesapeake рухнули на 18%. Компания близка к дефолту Quote, 13:56 Le Parisien сообщила о госпитализации актрисы Катрин Денев Общество, 13:53 Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены Общество, 13:53 Попали в сети: как работают цифровые двойники в электроэнергетике Pro, 13:52 У «Дождя» сменится главный редактор Технологии и медиа, 13:51 Иран начал закачку газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо Политика, 13:50 Личный опыт: я живу в дореволюционном доме РБК и Элитная недвижимость, 13:45 Отец срочника ответил на слова сына о причинах расстрела сослуживцев Общество, 13:45 Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных Финансы, 13:41 СМИ назвали главного претендента на пост тренера «Баварии» Спорт, 13:36 В Самаре умер актер-эпизодник из «Улиц разбитых фонарей» Общество, 13:24 В Кремле опровергли обсуждение возможной отмены ЕГЭ Общество, 13:22
Финансы ,  
0 
Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных

Центробанк усилит надзор из-за проблемы утечек персональных данных, однако произойти незаконное разглашение информации может и по вине других организаций, например операторов платежных систем и коллекторских бюро. Об этом заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

По ее мнению, к решению проблемы утечки данных необходимо подойти системно, «в работе с правительством, возможно, законодательством». Набиуллина отметила, что обеспечивать необходимый уровень безопасности персональной информации нужно для доверия «к финансовой системе, которая работает на финансовых технологиях».

Как сообщал ЦБ, в первой половине 2019 года специалисты обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, в том числе 1,5 тыс. из них (12%) — это базы кредитно-финансовых организаций.

В начале октября произошла утечка данных клиентов Сбербанка, а в конце месяца на одном из специализированных форумов было опубликовано объявление о продаже свежих данных около 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и примерно 3 тыс. клиентов «Альфа-Страхования».

Теги: Центробанк, Эльвира Набиуллина, утечки
Материалы по теме
В Кремле заявили о работе Сбербанка над предотвращением утечек
Финансы
Коллекторская компания НСВ расследует утечку данных клиентов банков
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter