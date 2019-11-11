ВТБ полностью выйдет из состава акционеров Vivacom

Инвестиционный банк «ВТБ Капитал», входящий в группу компаний ВТБ, полностью выйдет из состава акционеров телекоммуникационной компании Болгарии Vivacom. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Решение было принято в связи со сделкой по продаже болгарского телекоммуникационного оператора компании United Group.

«ВТБ Капитал» присоединился к консорциуму VTL в 2015 году, чтобы инвестировать в Vivacom.

Болгарский оператор связи Vivacom был выставлен на продажу в 2011 году из-за долговых проблем. Общая сумма долга компании составляла около €1,7 млрд. Тогда кредиторами банка были Deutsche Bank, Castle Hill, European Investment Bank, Raiffeisen Zentralbank, Royal Bank of Scotland, которые должны были списать 62,5% из общей суммы долга, став при этом миноритарными акционерами (24%).

«ВТБ Капитал» и болгарский Corporate Commercial Bank (CCB) в качестве новых инвесторов должны были выплатить кредиторам €130 млн и принять на себя долги в размере €617 млн. «ВТБ Капитал» получил тогда 43% акций.