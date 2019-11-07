ВТБ объяснил сделку по долгам «Мечела»

Сделка ВТБ и группы «Мечел» о выкупе у Сбербанка ее задолженности суммой чуть менее 50 млрд руб. является «планомерной работой» банка по поддержке группы. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

Так, в 2018 году «Мечел» получила от ВТБ кредит на выкуп с дисконтом предэкспортного кредита в $1 млрд, предоставленного синдикатом международных банков в 2010 году. Таким образом, компания снизила долг и реструктурировала последний на тот момент крупный кредит, находящийся в дефолте.

В ВТБ выразили надежду, что сделка благоприятно скажется на реструктуризации кредитных обязательств «Мечела».

Ранее 7 ноября стало известно, что после того, как ВТБ перешел долг от Сбербанка почти на 50 млрд руб., он стал основным кредитором «Мечела» (около 204,6 млрд руб.). Сделка, по информации РБК, прошла в формате обмена: Сбербанк, в свою очередь, получил долги «Евроцемент груп» Филарета Гальчева перед ВТБ. Вторым крупнейшим кредитором группы остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга).